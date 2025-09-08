Fico candidato alla Regione, a Napoli una “delegazione” dei Cinquestelle irpini

NAPOLI– Una delegazione irpina a Napoli per la presentazine di Roberto Fico alla guida della Regione Campania. Il consigliere regionale Vincenzo Ciampi, l’ex consigliere comunale di Avellino Antonio Aquino, la consigliera comunale Anna Ansalone, insieme ad una delegazione del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle, ha partecipato oggi a Napoli all’evento di presentazione della candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania, avvenuto alla presenza del presidente del Movimento, Giuseppe Conte.

La partecipazione del gruppo territoriale conferma l’impegno e la vicinanza del Movimento 5 Stelle alle istanze dei cittadini, con un lavoro costante che parte dalle comunità locali per arrivare ai più alti livelli istituzionali. «La candidatura di Roberto Fico rappresenta un’opportunità di cambiamento e rinnovamento per la Campania – ha dichiarato Anna Ansalone –. Come gruppo territoriale e come amministratori locali siamo pronti a dare il nostro contributo affinché il progetto del campo largo diventi una concreta occasione di sviluppo, legalità e giustizia sociale per la nostra regione». Il Movimento 5 Stelle conferma così la propria presenza attiva nei territori e il proprio sostegno alla costruzione di un percorso politico condiviso, che metta al centro i bisogni delle persone e la valorizzazione delle comunità locali.