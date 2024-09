MERCOGLIANO- Fiamme e paura a Via Matteotti, nelle case popolari di Mercogliano, dove per cause in corso di accertamento si è scatenato un incendio all’interno di uno degli alloggi. I due anziani residenti sono stati messi in salvo dai caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino, sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.