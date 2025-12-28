Fiamme nella hall dell’ Hotel al termine della cerimonia nuziale: ferito lo sposo

ARIANO IRPINO- Una cerimonia nuziale chiusa con lo sposo finito con lievi ferite medicate al Pronto Soccorso, paura per gli invitati e la hall della struttura ricettiva che ospitava l’evento avvolta dalle fiamme. E’ avvenuto ad Ariano Irpino come riporta Ottopagine, dove il matrimonio si e’ chiuso con l’incidente, che stando ad una prima ricostruzione, sarebbe stato provocato dalle fontane luminose che vengono posizionate sulla torta nuziale. Avrebbero provocato le fiamme, che hanno fatto scattare il rogo e il panico tra gli invitati. Fortunatamente il bilancio in termini di danni alle persone non ha fatto registrare feriti, solo tanta paura e per lo sposo la necessita’ di avere cure al Pronto Soccorso, ma nulla di grave. Grave il bilancio per la struttura, la hall e’ stata avvolta dalle fiamme. Sia il personale della struttura che successivamente il personale dei caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino hanno evitato danni più gravi. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino. In corso gli accertamenti sui danni e sulle cause dell’incendio all’interno della struttura.