Fiamme in un deposito a Forino, due persone ustionate

Nel pomeriggio di ieri, Domenica 15 giugno, intorno alle ore 16:30, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti in via Flavitola, nel comune di Forino (AV), per un incendio sviluppatosi all’interno di un capannone adibito a deposito.

Sul posto sono giunte una squadra del distaccamento di Montella, seguita da una seconda dalla sede centrale di Avellino e da un’autobotte, intervenuta per garantire un adeguato approvvigionamento idrico durante le operazioni di spegnimento.

All’interno della struttura sono stati coinvolti dalle fiamme un autocarro, un’autovettura, un veicolo a due ruote e numerose cassette in plastica utilizzate per il trasporto di frutta e verdura.

Due persone sono rimaste ferite riportando ustioni: una di esse, in condizioni più gravi, è stata trasportata a Napoli per le cure del caso.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse dopo circa 4 ore di lavoro, e l’area è stata messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Forino per gli accertamenti di competenza.