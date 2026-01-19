Fiaccolata per la sanita’ pubblica, Irpinia al fianco del sindaco Castrataro: battaglia delle aree interne

ISERNIA- Tra le migliaia di cittadini che ieri sera hanno raccolto l’appello del sindaco di Isernia Pietro Castrataro e hanno voluto accendere una fiaccola per sollecitare attenzione alla sanita’ pubblica, in particolare evitare tagli alle risorse, c’erano come annunciato anche i rappresentanti del Comitato Civico Irpino per la Salute, che hanno deciso di stare al fianco del sindaco che da venti giorni dorme sotto una tenda davanti all’ospedale cittadino per sollecitare attenzione e scongiurare ulteriori tagli di risorse. Quella di Isernia, come dimostrano le diverse analogie e’ una battaglia per la difesa della sanita’ pubblica in primis per le aree interne. Un filo rosso e un legame che ha portato i rappresentanti del Comitato Civico Irpino ad assicurare una presenza che testimonia proprio la comune volontà di scendere in campo per la sanita’ pubblica.