Festività natalizie in città, ad Avellino vietata la vendita d’asporto di bevande alcoliche e in vetro

E’ arrivata questa mattina l’ordinanza del comune di Avellino che vieta “la vendita al dettaglio per asporto di bevande con contenuto alcolico e di vendita ed asporto di bevande in contenitori di vetro, con decorrenza immediata e sino all’8 gennaio 2023 su tutto il territorio comunale”.

In particolare l’ordinanza prevede “dalle ore 20:00 l’obbligo della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda, alcolica e non alcolica, esclusivamente attraverso contenitori monouso, con divieto assoluto di uso di vetro e lattine; in ogni caso il divieto di uso e abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l’abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico; ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di garantire le regole di sicurezza e di decoro all’interno delle aree pubbliche in concessione e di rispettare il limite di chiusura delle attività e i divieti sopra indicati”.