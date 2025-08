Festival del Folklore, il vicesindaco Graziano: un messaggio di unità tra culture diverse

TAURANO- “Il nostro paese possa dimostrare che culture, tradizioni, bandiere, pensieri anche se differenti possono unirsi e vivere pacificamente insieme”. E’ quello che il vicesindaco di Taurano Saverio Graziano ha voluto ribadire questa mattina presenziando all’incontro con i gruppi folklorici provenienti dal Brasile, Kenya, Georgia e Slovacchia che hanno animato ieri e questa sera il Festival Internazionale del Folklore organizzato dalla Proloco e patrocinato dal Comune di Taurano dopo un anno di stop. Il vicesindaco di Taurano ha voluto rappresentare come per lui costituisse motivo ” di vanto e onore presenziare a questo incontro perché sin da sempre ho difeso la cultura e soprattutto le tradizioni di questo paese cercando dare costantemente il mio contributo eo cercherò di continuare a farlo”. Ribadendo che “l’amministrazione tutta è vicina alle associazioni e a tutti coloro che promuovono e valorizzano il territorio, tema molto importante e fondamentale per tutti noi Tauranesi”. Senza dimenticare un “doveroso ringraziamento ai ragazzi e ragazze della pro loco, soci e sostenitori che con sacrificio, passione e dedizione operano all’interno dell’associazione per amore e bene del paese”. Ed importante il messaggio che il vicesindaco di Taurano ha voluto rappresentare: “Oggi, le nostre strade, le nostre piazze e i nostri cuori si riempiono di suoni-ha spiegato il vicesindaco Graziano- colori e tradizioni che arrivano da lontano, portando con sé storie, usanze e melodie uniche.Taurano diventa così un luogo incontro, dove culture diverse si stringono in un unico abbraccio, dimostrando che la bellezza della diversità non divide, ma unisce.La vostra presenza qui è la prova che popoli di ogni origine possono condividere, conoscersi e vivere insieme in armonia, senza guerre e senza barriere, ma con il sorriso e la musica come linguaggio universale”.