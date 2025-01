Festiani in Giunta, cambia anche il Consiglio Comunale. Venerdì prima Capigruppo

Si terrà venerdì 17 gennaio alle ore 11:00 nella sala stampa di Palazzo di Città la prima Conferenza dei Capigruppo dalla nascita della cosiddetta Fase 2, quella con un esecutivo politico. Durante l’incontro, non saranno presenti gli ex capigruppo Mario Spiniello, Monica Spiezia e Alberto Bilotta, tutti promossi in Giunta. I tre ex capigruppo saranno sostituiti rispettivamente da Elia De Simone (nuovo capogruppo di “Davvero”), Teresa Cucciniello (per “W la Libertà”) e Luigi Mattiello (per “Siamo Avellino”).

La conferenza è stata convocata dal Presidente dell’Assise, Ugo Maggio, per definire la programmazione dei prossimi Consigli Comunali. In particolare, l’incontro servirà a stabilire la surroga dei primi non eletti delle tre liste di maggioranza, che si preparano così al loro debutto in aula.

Con la promozione di ben sei consiglieri comunali nell’attuale esecutivo della sindaca Laura Nargi, cambia anche la geografia del Consiglio Comunale. A partire dalla prossima seduta, infatti, tra i banchi di Piazza del Popolo prenderanno posto i seguenti consiglieri: Michele Lombardi, Guido D’Avanzo, Luigi Scalzullo, Veronica Guerriero e Pasquale Nazzaro, che sostituiranno i neoassessori Antonio Genovese, Giuseppe Negrone, Mario Spiniello, Jessica Tomasetta e Gianluca Gaeta. In quota “W la Libertà”, Vincenzo Picariello prenderà il posto di Monica Spiezia, che aveva presentato ricorso al Tar per il riconteggio dei voti subito dopo le elezioni. Infine, l’ultimo ingresso sarà quello di Carmine D’Alelio, che sostituirà Alberto Bilotta, ora promosso in Giunta.