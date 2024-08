Festeggia oggi 80 Anni il Prof. Remigio De Vito, patron dell’Hotel Cappuccino di Capriglia Irpina

Oggi Capriglia Irpina celebra un traguardo speciale: gli 80 anni del professor Remigio De Vito, una figura di spicco nel panorama locale, noto per la sua brillante carriera in ambito scolastico e formativo e per essere il patron dell’iconico Hotel Cappuccino, una struttura ricettiva rinomata che ha segnato la storia del paese. L’hotel, fondato oltre 60 anni fa, è una combinazione di tradizione e modernità che continua ad affascinare e a creare ricordi indelebili per i suoi ospiti.

Il professor De Vito, insignito del Cavalierato dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, ha saputo unire la sua passione per l’istruzione e l’innovazione imprenditoriale, diventando un punto di riferimento non solo per gli alunni che ha educato ma anche per tutti coloro che hanno scelto di soggiornare presso l’Hotel Cappuccino. Questo riconoscimento testimonia il suo impegno e la dedizione nel contribuire al miglioramento della comunità, valorizzando le potenzialità del territorio irpino.

Circondato dall’affetto della famiglia, degli amici e di tutta Capriglia Irpina, il professor De Vito celebra i suoi 80 anni con la stessa energia e passione che lo hanno contraddistinto in tutti questi anni. I migliori auguri di buon compleanno vanno a un uomo che ha saputo trasformare i suoi sogni in realtà, contribuendo in modo significativo allo sviluppo e alla promozione del suo amato territorio.

L’intera comunità si unisce nel festeggiare questo importante traguardo, augurando al Cavaliere un futuro ancora ricco di progetti, idee e passione, continuando a ispirare le nuove generazioni con il suo esempio di vita e di lavoro.