Festambiente Meridiana, tutti gli eventi dall’1 al 4 ottobre

Dall’1 al 4 ottobre si svolgerà tra Avellino e Atripalda “Festambiente Meridiana”, uno dei più importanti appuntamenti della nostra provincia dedicati alla sostenibilità ambientale, alla cultura ecologica e all’impegno civile, ma non solo. Festambiente Meridiana è una vera e propria lettera di resistenza da una Provincia dell’entroterra del Mezzogiorno.

Ad aprire Festambiente Meridiana sarà un dibattito presso il Circolo della Stampa di Avellino dalle 18:00 in poi tra il Sindaco della città di Avellino, Nello Pizza, e il Presidente Nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, in cui si discuterà del futuro della nostra città e del nostro territorio in termini di economia circolare, crisi climatica, mobilità sostenibile e politiche

ambientali.

Il 2 ottobre presso il Circolo Arci Avionica ad Avellino con una serie di appuntamenti. Alle ore 17:00 ci sarà l’Upcycling Lab, un laboratorio di riciclo e creatività tessile dei vecchi capi di abbigliamento per ridare loro una nuova vita. Alle ore 19:00 si svolgerà il workshop “I polli non esistono” in collaborazione con il collettivo Napoli Animal Save accompagnato da

un quiz e da un aperitivo vegan e antispecista. Alle 22:00 si chiuderà la serata con la Jam For Climate, una chiusura dedicata a musiche spontanee e divertimento.

Il 3 ottobre ad Atripalda nella villa Don Peppe Diana alle ore 10:30 una divertente Caccia al Tesoro Ambientale, un’avventura nella natura per bambini, bambine e famiglie. Attraverseremo cinque tappe, indovinelli e piccole prove per imparare divertendosi

a conoscere e proteggere l’ambiente: anima verde, cielo blu, il ciclo della vita, la bellezza dei fiori e il guardiano del parco. Il pomeriggio al Circolo Arci Fortapàsc ad Atripalda con diverse attività. Dalle 17:00 si terrà lo Swap Party, un evento dedicato al riuso, alla moda sostenibile e alla moda circolare. Dalle 20:00 “Vite in crisi” in collaborazione con l’associazione Gastarea: una degustazione di vini delle Cantine Morecina. La giornata si concluderà alle 22:00 con musiche e danze popolari di Gaetano Genovese & La Compagnia.

Infine, l’ultimo giorno dalle 10:30 una passeggiata teatralizzata e narrata sulle rive del Fenestrelle: storie, luoghi e memorie lungo il corso d’acqua di Avellino.

Il Presidente di Legambiente Avellino – Alveare, Antonio Di Gisi, dichiara: «È di primaria importanza impegnarsi nel nostro territorio sulle tematiche sociali e ambientali, Festambiente promuove una lotta gioiosa e ribelle alla crisi climatica, soprattutto in una Provincia come la nostra sempre più vittima della desertificazione, la nostra sarà una riflessione collettiva. Festambiente, infatti, dimostra come sia possibile realizzare un evento riducendo l’impatto ambientale e promuovendo modelli concreti di economia circolare, consumo responsabile e valorizzazione del territorio».