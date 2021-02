Festa, doppio annuncio: “Vaccinazioni da metà mese e riapertura scuole superiori posticipata”

Il doppio annuncio del sindaco di Avellino Gianluca Festa con un video su Facebook: “Ho appena terminato il sopralluogo con i funzionari Asl presso la tendostruttura del campo Coni come sito per effettuare le vaccinazioni. Contiamo di partire nella settimana che inizia il 15 febbraio. E’ una bella notizia per la comunità, inizieremo dagli over 80. Posticiperemo di un’altra settimana la ripresa delle attività in presenze delle scuole superiori – ha aggiunto – non ci sono al momento le garanzie di sicurezza per la salute pubblica”.