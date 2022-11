Festa dell’Albero 2022, presidente Ordine Agronomi Avellino: “Verde essenziale per la salute”

Successo a Villa Amendola per l’incontro su “Il Benessere sociale del verde”. Nella prestigiosa location si è svolta la Festa dell’Albero 2022.

“Un incontro per accendere i riflettori in modo tecnico-scientifico, sul ruolo primario delle piante risorsa essenziale e preziosa e per la vita di noi tutti”, spiega Antonio Capone presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Avellino. “Il verde procura benessere in contesti di disagio sociale e psicofisico. Tema che si sta sviluppando fortemente in Italia con il verde terapeutico, soprattutto in seguito al fenomeno pandemico. E’ in costante crescita la consapevolezza che il verde – sottolinea Capone – non rappresenti più solo un ornamento estetico, ma anche e soprattutto un elemento essenziale per curare la nostra salute. Quindi, l’idea di festeggiare l’albero in un modo nuovo, raccontando appunto il benessere che riesce a trasmetterci, ed il contributo che gli agronomi possono dare per la realizzazione di giardini terapeutici, a vantaggio delle persone ammalate da Alzheimer e da Autismo”, afferma Capone.

L’ODAF di Avellino ha organizzato nella città capoluogo, il primo appuntamento del “Tour del benessere sociale del verde” con i giardini terapeutici che verranno raccontati e divulgati dall’esperto agronomo Rino Borriello in altri comuni d’Italia.

Nel corso dell’incontro, il dottore agronomo Maurizio Petrillo ha descritto lo stato dell’arte del piano del verde ad Avellino. L’architetto Luca Battista, invece, ha parlato della città di Avellino sviluppatasi tra parchi e fiumi.

Hanno portato i saluti l’architetto Emma Buondonno assessore all’Urbanistica del comune di Avellino, il capo gabinetto del prefetto Rosanna Gamerra, il vicario del vescovo di Avellino Mons. Pasquale Iannuzzo, che ha presentato, in anteprima, un video fortemente voluto dal vescovo Arturo Aiello per raccontare la splendida villa Palatucci, gioiello del verde della città. Presenti ed organizzatori, anche il presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Benevento Angelo Marino, il presidente del Collegio dei Periti Agrari Giovambattista Capozzi e la presidente dell’associazione Garden Club Verde Irpinia Gabriella Barra.

L’incontro è stato moderato dal dottore agronomo Giuseppe Freda.