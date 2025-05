Festa della Repubblica, a Grottaminarda l’assemblea per la pace e il disarmo

L’Amministrazione comunale di Grottaminarda ha organizzato un’Assemblea pubblica su “Pace e Disarmo” in occasione della Festa della Repubblica che si terrà lunedì 2 Giugno, presso la Sala Consiliare “Sandro Pertini”, alle ore 10:00.

Un momento di riflessione e discussione aperto a tutti contro le guerre, contro ogni forma di violenza, per il cessate il fuoco immediato e per dire con forza “basta” alle morti nella Striscia di Gaza.

«La Festa della Repubblica Italiana, emblema di democrazia e libertà, ci è sembrata l’occasione propizia per ribadire quello che oramai è il mio mantra: cessate il fuoco! – afferma il Sindaco Marcantonio Spera – Dire basta a tutte le guerre e soprattutto alla ignobile distruzione che si sta compiendo a Gaza, è un nostro dovere di politici, di cittadini, di esseri umani. Il 2 giugno è la data in cui si svolse il primo referendum istituzionale della storia d’Italia e poichè l’8 e il 9 giugno saremo chiamati a votare per 5 quesiti referendari, parleremo anche di quelli».