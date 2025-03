Festa della Donna “In Piazzetta” a Grottolella

L’Amministrazione Comunale di Grottolella è lieta di invitare tutte le Donne a partecipare a una speciale celebrazione in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne.

L’evento si terrà l’8 marzo 2025, alle ore 16:00, in Piazza Angelo Maglio, in un ambiente accogliente e conviviale. Sarà l’occasione per festeggiare insieme la forza, la bellezza e il valore delle Donne, protagoniste quotidiane della nostra società.

L’incontro, informale e aperto a tutte, offrirà un momento di dolcezza e riflessione, con un buon caffè e un dolce mimosa, simbolo di questa giornata speciale. In segno di riconoscimento e apprezzamento, tutte le donne presenti riceveranno un rametto di mimosa, a testimonianza dell’importanza di ogni donna nella comunità.