Festa al Rosario: nuovi ministranti per la Domenica della Parola

In una fredda giornata di fine gennaio, la chiesa del Rosario si è scaldata con il tepore della Parola, della preghiera e dello spirito di servizio. Sono stati questi, infatti, gli elementi che hanno caratterizzato la III Domenica del Tempo Ordinario, dedicata alla Parola di Dio. Durante la celebrazione eucaristica, presieduta da Padre Giovanni Matera, la comunità ha vissuto l’emozionante Rito della Vestizione dei nuovi ministranti (Sophia e Maria Vittoria Melchionne , Giulia Palumbo, Ciro Thiago Tirri e Giulia De Cesare.

Presentati dal responsabile del gruppo, Luca Pio Cucciniello, i ragazzi si sono portati davanti al parroco e all’intera assemblea per testimoniare la propria vicinanza al Padre, alla Madre Celeste e al patrono San Tarcisio. Dopo la benedizione, hanno indossato il saio — simbolo di purezza — e hanno ufficialmente iniziato il loro servizio all’altare.

È stata una domenica in cui la riflessione sulla Parola, il lieto annuncio del Vangelo e la dedizione al servizio si sono fusi: segno evidente di una Chiesa che necessita della partecipazione di tutti per proclamare il Messaggio e testimoniare la carità.

La celebrazione si è conclusa con la preghiera al patrono dei chierichetti e i ringraziamenti del responsabile al parroco, ai nuovi ministranti e ai loro genitori. “Chi sceglie di servire lo fa perché vuole intraprendere un percorso di crescita non solo spirituale, ma umana, offrendo ovunque la propria testimonianza: un dono prezioso che la Chiesa ci offre e che noi abbiamo il compito di tramandare”, ha dichiarato Cucciniello.

Prima del termine, il responsabile ha tracciato un bilancio di questi anni di attività, definendo il gruppo e la fraternità vissuta come “i frutti di un lavoro intrapreso con passione”, concludendo con l’augurio che la parrocchia possa continuare a camminare sulla via del servizio indicata da Gesù. Con questo messaggio rivolto alla comunità, si è conclusa una domenica di festa per il Rosario e per tutti i suoi fedeli.