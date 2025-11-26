Ferrari California T: l’Anima inquieta del cavallino con il Noleggio Supercar

La rossa più amata d’America si trasformò nel 2014 e in quell’estate si diede un tocco di classe in più, perché i paraurti, il cofano e i fari furono ritoccati, così che questa coupé-cabriolet, riconfermò un’eleganza fuori dal comune, tuttavia registrò una critica per il tettuccio in metallo che risultò poter essere azionato solamente a vettura ferma.

Allora per chi mancasse di aver provato questo gioiellino, potrebbe farlo rivolgendosi presso le imprese di noleggio giornaliero supercar a Milano, dove per un berve termine, è possibile entrare in possesso di questa Ferrari dalle prestazioni mozzafiato, e non solo.

Noleggio Supercar: Prova su strada la Ferrari California T

Sull’asfalto, è il V8 biturbo il vero protagonista della Ferrari California T: fluido nell’uso tranquillo, offre una progressione infinita accelerando a fondo, infatti i tecnici di Maranello hanno lavorato sodo per dargli questa caratteristica, tipica dei motori aspirati con un entusiasmante il rombo, già dai 2000 giri.

Tra le migliorie apportate nel 2014 in questa Ferrari California, si può indubbiamente menzionare il suo sterzo davvero chirurgico che distingue l’auto nell’inserirsi e fare le curve, tanto da essere affrontate in una maniera così fluida da far rimanere a bocca aperta conducente e passeggero.

Difficile invece per la California, valutare i 40 millisecondi guadagnati nel tempo di cambiata del robotizzato a doppia frizione, rispetto alla versione precedente dove sul volante, in base alla posizione del “manettino” varia la risposta di cambio, motore e differenziale elettronico.

Inoltre con il noleggio Supercar a breve termine, potrai anche notare come la taratura degli ammortizzatori, si possano gestire separatamente, tramite l’ausilio di un tasto dedicato a questa funzionalità.

Da evidenziare come Il passaggio da 0 a 100 km/h sia travolgente in una tempistica si circa 3,6 secondi, risultato strepitoso, dovuto soprattutto al Launch Control che sa gestire i tantissimi cavalli di potenza.

La velocità massima è molto credibile, sono circa 316 km/h e per raggiungerli bisogna per forza andare in pista.

Ovviamente con tutta questa potenza, si può immaginare come il consumo sia evidente, tra l’altro quello dichiarato dalla Ferrari è addirittura poco realistico, infatti 9,5 chilometri con un litro non sembrano raggiungibili.

Ferrari california T: Prima di effettuare il Noleggio Supercar scoprila a bordo

Lo spazio nell’abitacolo è adatto ovviamente a due sole persone che stanno comode, dietro vi sono però i due sedili d’emergenza che rispetto alla versione precedente, hanno circa 2 centimetri in più per le gambe, merito delle nuove poltrone.

Con il Noleggio di questa Ferrari, tra le tantissime novità a bordo si può trovare il Turbo Performance Engineer, che oltre alla temperatura esterna mostra anche le condizioni del motore, come la pressione in bar o il surriscaldamento per fargli posto però sono state sacrificate le bocchette centrali dell’aria e l’intera plancia è stata ridisegnata anche se continua a riflettersi sul parabrezza: particolare che comunque dalle opinioni ricevute, evita di pregiudicare questo capolavoro.

Il nuovo navigatore con schermo di 6,5” è intuitivo, ma collocato un po’ troppo in basso e ancor di più lo sono i comandi del “clima”.

Rivista anche la consolle tra i sedili, che ha un pratico ripiano per il cellulare e i pulsanti per gestire il cambio posizionati tutti in fila, utilissimi e comodi tasti che necessitano di essere settati per memorne le funzioni.

Per Concludere sulla Ferrari California T a Noleggio

Le modifiche fatte all’auto nell’uscita dell’edizione 2014, hanno reso le forme più accattivanti (in particolare dietro), senza togliere eleganza e questa cabrio-coupé.

Con questa Ferrari a Noleggio, si può notare come alla guida sia piacevole e facile da gestire nell’uso tranquillo, di contro, quanto impressioni quando si affonda il piede sull’acceleratore.

Esemplare come su strada si noti subito la maggior prontezza dello sterzo e l’enorme valdità degli ammortizzatori, dovuta grazie al controllo elettronico.

Come abbiamo già accennato la chiusura del tetto può avvenire solo a motore spento e il parabrezza è molto inclinato come tutte le sportive anche se a volte riflette un po’ troppo.

Accedere presso un Autonoleggio Supercar, è certamente un’occasione per poter assaporare l’ebrezza di guida, anche per un giorno, conducendo un bolide con tutte le caratteristiche che si sono riportate fino ad ora: Attenzione però! Prudenza alla guida su strada e se si vuole schiacciare un po’, meglio andare in pista.