Ferragosto sicuro, l’Arma schiera 150 pattuglie: “Presidio capillare contro furti e comportamenti pericolosi”

Ferragosto sotto stretta sorveglianza in Irpinia. In vista del lungo weekend di agosto, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha predisposto un articolato dispositivo di prevenzione e sicurezza che coinvolgerà l’intero territorio provinciale, con un impiego particolarmente significativo di uomini e mezzi. L’obiettivo è duplice: garantire sicurezza nelle zone maggiormente interessate dall’afflusso di turisti e visitatori e, allo stesso tempo, rafforzare la vigilanza nelle aree residenziali per contrastare la criminalità predatoria.

A spiegare nel dettaglio il dispositivo è il capitano De Vivo, comandante del Reparto Operativo, che sottolinea come il piano sia stato organizzato nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, insieme al Prefetto e alle altre Forze di polizia. Il dispositivo coinvolgerà le sette aliquote radiomobili delle Compagnie presenti sul territorio e le 67 Stazioni dei Carabinieri, con pattugliamenti estesi ai 118 comuni della provincia.

“Nei fine settimana del mese di agosto – spiega De Vivo – il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha organizzato dei servizi preventivi ad ampio raggio”. Una presenza che non sarà concentrata soltanto sulle principali arterie, ma interesserà due distinti fronti operativi: da una parte le aree caratterizzate da una maggiore presenza di persone e mezzi, dall’altra le zone residenziali, dove il presidio dei militari dovrà rappresentare soprattutto un deterrente contro i furti.

Dalle località turistiche alle feste patronali

Il primo fronte riguarda le località maggiormente frequentate durante il periodo estivo, ma anche gli eventi, le feste patronali e le celebrazioni religiose. Particolare attenzione sarà riservata alle strade a maggiore scorrimento che collegano i diversi centri e le principali mete turistiche dell’Irpinia.

Nel mirino dei controlli ci saranno, tra le altre, le aree di Montevergine, Monte Terminio, Lago Laceno, Santo Stefano del Sole, Caposele e la Valle del Dragone. Sono luoghi che, durante il periodo di Ferragosto, registrano un significativo incremento del traffico e della presenza di visitatori.

Proprio la sicurezza stradale rappresenta uno degli obiettivi prioritari del piano. I Carabinieri saranno impegnati nel contrasto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, all’eccesso di velocità e alle altre condotte che possono mettere in pericolo automobilisti e pedoni.

“Il controllo delle principali arterie stradali è sicuramente uno dei due obiettivi che ci siamo prefissi di raggiungere”, ribadisce il capitano De Vivo.

Il secondo fronte: proteggere le case lasciate vuote

L’altra grande direttrice dell’attività riguarda invece le zone residenziali. Durante le vacanze, infatti, molte abitazioni rimangono temporaneamente incustodite e proprio questo elemento può diventare un’opportunità per i ladri.

La presenza delle pattuglie, spiega De Vivo, dovrà quindi funzionare come un vero e proprio deterrente contro la criminalità predatoria. Ma, accanto al lavoro dell’Arma, sarà fondamentale anche la collaborazione dei cittadini.

Da qui l’appello a non lasciare messaggi telefonici che possano rivelare l’assenza dei proprietari e, soprattutto, a evitare di pubblicare in tempo reale sui social network informazioni, fotografie o contenuti che consentano di capire che la propria abitazione è vuota.

Un altro strumento indicato dal comandante è quello della collaborazione tra vicini. Chi parte per le vacanze può creare una sorta di rete di attenzione con chi rimane in zona o partirà successivamente, invitando a segnalare al 112 eventuali persone sospette, rumori insoliti o movimenti anomali nei pressi delle abitazioni.

Una collaborazione che, secondo De Vivo, sta già dando risultati: “Le segnalazioni che stanno già pervenendo dalla popolazione sulla presenza di persone sospette vengono sistematicamente controllate”. E la sola presenza delle pattuglie può in alcuni casi essere sufficiente a far desistere eventuali malintenzionati.

150 pattuglie per coprire ogni fascia oraria

Il dispositivo messo in campo è imponente. “Sono previsti l’impiego di sicuramente 150 pattuglie su tutto il territorio nell’arco dell’intero periodo, che coprirà ogni fascia oraria”, annuncia il capitano. A queste si aggiunge la possibilità di ricorrere ai mezzi speciali dell’Arma qualora particolari situazioni operative lo rendano necessario.

Un dispiegamento che, considerando i soli fine settimana, rappresenta un importante investimento in termini di uomini e risorse. L’obiettivo è assicurare una presenza visibile e costante, soprattutto nei punti più sensibili.

Nei primi dieci giorni di agosto, del resto, l’attività dell’Arma ha già prodotto numeri significativi: circa 2.100 Carabinieri impiegati, oltre 1.100 servizi di pattuglia e perlustrazione, circa 3.400 veicoli e più di 4.900 persone controllate. Sono stati inoltre effettuati quattro arresti e 49 denunce in stato di libertà.

In campo anche i reparti speciali

Il piano non si limita all’Arma territoriale. Nel dispositivo saranno coinvolti anche i reparti speciali, ciascuno con compiti specifici.

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro sarà impegnato nei controlli contro il caporalato e il lavoro nero; i Carabinieri del NAS concentreranno l’attenzione sulla tutela della salute dei consumatori e sui controlli nelle strutture sanitarie e ricettive; i Carabinieri Forestali saranno invece impegnati nella prevenzione e repressione degli illeciti ambientali e, considerata la stagione estiva, nell’attività di contrasto agli incendi boschivi.

Nel dispositivo sono inoltre previste le attività della Compagnia di Intervento Operativo del 14° Battaglione “Calabria”, del 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e del Nucleo Cinofili di Sarno.

La sicurezza passa anche dalla collaborazione dei cittadini

Il messaggio che arriva dall’Arma è dunque chiaro: la sicurezza di Ferragosto non passa soltanto dal numero delle pattuglie, ma anche dalla capacità di prevenire situazioni di rischio e dalla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Per questo il Comando Provinciale rinnova l’invito a segnalare tempestivamente al 112 qualsiasi situazione anomala o sospetta, soprattutto quando riguarda abitazioni che si sa essere temporaneamente vuote. È inoltre possibile collegare gratuitamente il proprio impianto di allarme domestico al 112, rivolgendosi alla caserma dei Carabinieri più vicina per informazioni e modulistica.

L’obiettivo finale, come sottolinea il dispositivo predisposto dall’Arma, è garantire a residenti e visitatori un Ferragosto sereno, attraverso una presenza costante sul territorio e un’attività di prevenzione capace di intervenire prima che una situazione di rischio possa trasformarsi in un reato o in un incidente.

E, mentre l’Irpinia si prepara ad accogliere turisti, famiglie e visitatori nelle sue località più frequentate, il messaggio del capitano De Vivo resta quello della prudenza e della collaborazione: più presenza sul territorio, più attenzione da parte dei cittadini e una rete di controllo capillare per vivere il Ferragosto in sicurezza.