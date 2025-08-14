Ferragosto senz’acqua: chiusure in numerosi comuni tra 14 e 15

Alto Calore Servizi ha annunciato nuove sospensioni notturne dell’erogazione idrica a causa della perdurante riduzione delle portate sorgive. Le misure, motivate dall’emergenza idrica e dai consumi elevati, scatteranno tra giovedì 14 e venerdì 15 agosto 2025, con ulteriori chiusure a carattere continuativo in alcune aree.
Montella
-
Stop acqua: dalle 00:00 di giovedì 14 alle 06:00 di venerdì 15 agosto.
Aiello del Sabato, Cesinali, San Michele di Serino (serbatoio rurale)
-
Stop acqua: dalle 22:00 del 14 agosto alle 06:00 del 15 agosto.
Pratola Serra (serbatoio Nocione), Candida, Pietradefusi, Altavilla Irpina (serbatoio Gemelli), Manocalzati (serbatoio Torre Calzisi)
-
Stop acqua: dalle 22:00 di giovedì 14 alle 06:00 di venerdì 15 agosto.
Parolise (serbatoio Serra) a servizio di Salza Irpina, Sorbo Serpico, San Potito Ultra e Parolise
-
Stop acqua:
-
22:00–06:00 tra 14/15 agosto
-
22:00–06:00 tra 15/16 agosto
-
Sant’Angelo dei Lombardi (centro urbano – serbatoio Petrile)
-
Stop acqua: 22:00–06:00 tra 14/15 agosto.
Ariano Irpino (Rione Martiri, Cardito e contrade rurali)
-
Stop acqua: 22:00–06:00 tutte le notti a partire da oggi, fino a fine emergenza.
Grottaminarda (serbatoio Bisceglie), Mirabella Eclano (serbatoio Centro Urbano), Montecalvo Irpino
-
Stop acqua: 22:00–06:00 tutte le notti, con riattivazione graduale dal mattino seguente. Misura a carattere continuativo fino a nuova disposizione.
Villanova del Battista
-
Stop acqua: 22:00–06:00 tutte le notti, fino a nuova e diversa comunicazione.
Avvertenze
-
Gli orari indicano l’apertura/chiusura delle condotte: per le singole utenze la ripresa può tardare per i tempi di riempimento delle reti e, data la grave carenza idrica, l’interruzione può anticipare rispetto alle 22:00.
-
Alla riattivazione sono possibili episodi transitori di torbidità: si consiglia di far scorrere l’acqua per alcuni minuti finché i residui non scompaiono.
-
Aggiornamenti su www.altocalore.it e canali social di Alto Calore.
-
Numero verde emergenze: 800 954 430.