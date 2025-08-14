Ferragosto senz’acqua: chiusure in numerosi comuni tra 14 e 15

Alto Calore Servizi ha annunciato nuove sospensioni notturne dell’erogazione idrica a causa della perdurante riduzione delle portate sorgive. Le misure, motivate dall’emergenza idrica e dai consumi elevati, scatteranno tra giovedì 14 e venerdì 15 agosto 2025, con ulteriori chiusure a carattere continuativo in alcune aree.

Montella

Stop acqua: dalle 00:00 di giovedì 14 alle 06:00 di venerdì 15 agosto.

Aiello del Sabato, Cesinali, San Michele di Serino (serbatoio rurale)

Stop acqua: dalle 22:00 del 14 agosto alle 06:00 del 15 agosto.

Pratola Serra (serbatoio Nocione), Candida, Pietradefusi, Altavilla Irpina (serbatoio Gemelli), Manocalzati (serbatoio Torre Calzisi)

Stop acqua: dalle 22:00 di giovedì 14 alle 06:00 di venerdì 15 agosto.

Parolise (serbatoio Serra) a servizio di Salza Irpina, Sorbo Serpico, San Potito Ultra e Parolise

Stop acqua: 22:00–06:00 tra 14/15 agosto 22:00–06:00 tra 15/16 agosto



Sant’Angelo dei Lombardi (centro urbano – serbatoio Petrile)

Stop acqua: 22:00–06:00 tra 14/15 agosto.

Ariano Irpino (Rione Martiri, Cardito e contrade rurali)

Stop acqua: 22:00–06:00 tutte le notti a partire da oggi, fino a fine emergenza.

Grottaminarda (serbatoio Bisceglie), Mirabella Eclano (serbatoio Centro Urbano), Montecalvo Irpino

Stop acqua: 22:00–06:00 tutte le notti, con riattivazione graduale dal mattino seguente. Misura a carattere continuativo fino a nuova disposizione.

Villanova del Battista

Stop acqua: 22:00–06:00 tutte le notti, fino a nuova e diversa comunicazione.

Avvertenze