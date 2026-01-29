Fenestrelle, protocollo d’intesa tra Avellino, Atripalda, Mercogliano e Monteforte

Un altro passo avanti concreto verso la realizzazione e la riqualificazione del Parco del Fenestrelle. Questa mattina, presso il Comune capoluogo, i sindaci di Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino e il Commissario Straordinario del Comune di Avellino, dott.ssa Giuliana Perrotta, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla presentazione di progetti unitari per la realizzazione di una rete fognaria in grado di intercettare tutti i reflui delle abitazioni dei Comuni che si affacciano sulle sponde del torrente Fenestrelle.

La commissaria prefettizia Giuliana Perrotta ha parlato di un ulteriore “passo avanti nella complessiva e organica riqualificazione dell’importante parco, attraverso la sinergia tra i Comuni che si affacciano sulle rive del Fenestrelle. Unirci per lavorare a un progetto organico che affronti la problematica del dissesto idrogeologico e anche quella della creazione di una rete fognaria che riunisca tutte le abitazioni che si affacciano sul torrente. Stiamo accorpando, sotto la regia di un unico responsabile del procedimento, tutta la questione del Parco del Fenestrelle, che prima era separata. Serve invece una visione complessiva e una progettazione organica”.

Nel corso dell’incontro si è parlato anche di Parco Manganelli, ancora chiuso al pubblico. A chiarire la situazione è stata la stessa Perrotta: “Abbiamo chiesto un finanziamento al Ministero dell’Interno legato al dissesto idrogeologico di quelle sponde. L’abbiamo ottenuto. Ora ci sono i tempi tecnici per ricevere la comunicazione ufficiale e, quindi, per mettere a terra l’intervento. La chiusura è a tutela della sicurezza pubblica. Anche le condizioni meteo non sono opportune: una bomba d’acqua potrebbe aggravare in breve tempo la situazione. Preferiamo la massima sicurezza”.