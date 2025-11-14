FdI Avellino, incontro con la comunità irpina e firma del Tricolore

Si terrà sabato 15 novembre alle ore 10:00, presso la sede del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, l’incontro dedicato alla comunità irpina e alla consueta cerimonia della “Firma del Tricolore”. All’iniziativa parteciperanno Ines Fruncillo, Giovanni Donzelli e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Il Coordinamento Provinciale di FdI Avellino ha voluto fortemente introdurre la “firma del Tricolore”come un rito simbolico e identitario, capace di unire rappresentanti delle Istituzioni e cittadini sotto il segno dei Valori che ci guidano: identità nazionale, sacralità della famiglia tradizionale, etica del lavoro, libertà della persona, solidarietà sociale e merito.

Un gesto semplice ma profondo, che è diventato una celebrazione fissa, un momento di riconoscimento e di appartenenza per la nostra comunità politica e civile – afferma Ines Fruncillo-. Fratelli d’Italia in Irpinia intende rinnovare il ricordo alla Campania e all’Italia del valore dell’azione dei suoi figli illustri, tra i quali si erge la figura di Francesco De Sanctis, nato, cresciuto e formatosi in questa terra: padre del sentimento nazionale, interprete del pensiero libero e morale dell’Italia unita, e testimone di una visione etica e civile che si intreccia profondamente con la scala valoriale del nostro movimento politico e ci ricorda che l’Irpinia ha sempre saputo esprimere uomini capaci di unire pensiero, coraggio e amore per la Patria.

Perché l’Irpinia e gli irpini sono questo: radici profonde, cultura, sacrificio, rigore morale e senso delle Istituzioni e dello Stato.

Siamo impegnati quotidianamente a formare una classe dirigente competente, qualificata e consapevole, capace di restituire dignità, credibilità e visione al territorio, raccontando una proposta politica che si fonda sul rispetto della grande storia che l’Irpinia ha saputo scrivere e da tramandare alle nuove generazioni. La firma del Tricolore è un’atto che testimonia l’impegno morale verso l’Irpinia e la Campania. Un’occasione di confronto, entusiasmo e orgoglio per la nostra terra, nel segno dei valori che ci uniscono e della speranza che ci guida” – conclude Fruncillo.