Fca di Pratola Serra, domani giornata storica: arriva l’ad di Stellantis Tavares. Il numero uno del mega gruppo automobilistico, quarto al mondo, che origina dalla fusione tra FCA e Psa e ingloba 14 marchi, effettuerà una serie di visite nei vari stabilimenti italiani, in concidenza con il primo di vita del gruppo.

Tavares, infatti, sarà prima a Termoli e poi Irpinia, dove giungerà verso le 12, per incontrare i dirigenti, i sindacati e gli operai e per fare il punto della situazione. Nella fabbrica campana Stellantis continuerà a produrre i motori diesel. Il gruppo automobilistico ha in programma nuovi investimenti per sviluppare propulsori a gasolio.