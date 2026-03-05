“I fatti del Circeo”, al Circolo della Stampa la presentazione del libro di Serena Terziani

Domenica 8 marzo, alle ore 10:00, nel corso della “Giornata internazionale della Donna”, si terrà, presso il Circolo della Stampa di Avellino, la presentazione del libro “I fatti del Circeo – la storia, le memorie, le immagini” redatto dalla Dott.ssa Serena Terziani del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena.

Promossa dall’associazione A.N.P.I., la presentazione del libro sarà introdotta dal giornalista Giulio Di Cairano e cadenzata dagli interventi – in sinergia con l’autrice Terziani – della docente e scrittrice, prof.ssa Claudia Iandolo, dalla sociologa e giornalista, Dott.ssa Floriana Mastandrea.