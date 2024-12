Fase due, indietro tutta: i festiani non accettano le deleghe, sindaca senza giunta

AVELLINO- La fase due non inizia tra i migliori auspici, anzi, rischia di non iniziare proprio. I sette neo assessori festiani, infatti, non si presentano all’orario concordato delle 17 per la sottoscrizione e accettazione del decreto di nomina firmato dalla sindaca Laura Nargi, lasciandola almeno per ora di fatto senza giunta. Cosa e’ avvenuto? La vicenda raccontata da Irpinia Tv ha dell’incredibile, perché proprio quando doveva partire la fase politica della nuova amministrazione sembra essersi materializzata una vera e propria rottura. Dietro questo rifiuto ad accettare l’ incarico ed in particolare le deleghe ci sarebbe comunque l’ex sindaco Gianluca Festa, che non avrebbe gradito in particolare le scelte per la Cultura e lo Sport. Accordi non rispettati della sindaca Nargi con i festiani oppure l’ ennesimo “schiaffo” alla fascia tricolore dal suo predecessore? Intanto suonano come note stonate le professioni di fede che solo qualche giorno fa in aula i consiglieri “festiani” avevano espresso in favore della sindaca Nargi. Incidente di percorso o rottura che sia, entro il 27 dovrà arrivare una soluzione o la sindaca si troverà in aula senza la giunta. Non si puo’ dire che manchino i colpi di scena.