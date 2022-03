Farmaci e alimenti per l’Ucraina: l’Archeoclub Avellino organizza tre punti raccolta

L’Irpinia si mobilita per l’Ucraina. Si moltiplicano, in queste ore, le iniziative in favore del popolo colpito dall’invasione della Russia. Ad Avellino, l’Archeoclub presieduto da Ilenia D’Oria, organizzab una raccolta di farmaci e alimenti a lunga conservazione a sostegno della popolazione ucraina.

I punti di raccolta sono i seguenti:

1. Chiesa di San Ciro (Av), il venerdì dalle 10 alle 11:30.

2. Ortopedia Zungri, (via Capozzi, Av), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e

dalle 16 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13.

3. Chiesa di San Nicola da Tolentino, (via Roma, Atripalda, presso i locali del

banco alimentare), il mercoledì dalle 16 alle 17.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 3400960648.