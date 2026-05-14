Famiglia al centro del confronto elettorale: incontro tra il Forum e i candidati sindaco

Ieri sera, nel “salotto buono” di Casa Nicodemi, alla presenza dei responsabili del Forum delle Associazioni Familiari di Avellino e di rappresentanti delle varie realtà associative,

si è tenuto l’incontro con i candidati a sindaco al Comune di Avellino. Erano presenti i candidati Gianluca Festa e Laura Nargi e due delegati della coalizione di Nello Pizza, Giuseppe Aurigemma e Giuseppe Vecchione.

Questo il resoconto degli organizzatori: “L’incontro di è svolto in un clima “familiare”, di accoglienza e ascolto reciproco. I candidati hanno preso atto delle richieste del Direttivo del Forum, che ha predisposto un documento da sottoporre alla loro attenzione, hanno risposto in modo dettagliato alle domande, presentando spaccati dei rispettivi progetti politici, si sono impegnati a preparare un comunicato stampa per esprimere il loro impegno concreto nel dare seguito alle varie richieste. Sicuramente si è trattato di un momento proficuo, di ascolto e di confronto, ma soprattutto di un momento nel quale il focus dell’attenzione dei futuri amministratori è stato posto sulla famiglia e le problematiche ad essa legate. In attesa delle proposte, abbiamo sicuramente svolto un’azione di orientamento nei confronti della politica locale, cercando di non distogliere lo sguardo dalle necessità delle famiglie, soprattutto di quelle più fragili”.