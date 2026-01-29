False assunzioni con il decreto flussi: l’Antimafia chiede la condanna per l’ex poliziotto Bossone

VALLO LAURO- Otto anni e quattro mesi. Questa la richiesta al termine della requisitoria del pm antimafia Francesca Fittipaldi nei confronti dell’ ex poliziotto Francesco Bossone, difeso dall’avvocato Walter Mancuso, uno degli undici imputati del processo con rito abbreviato nato dall’inchiesta della Procura Antimafia di Salerno (a condurla propro il sostituto Francesca Fittipaldi insieme alla pm Elena Guarino) culminata nel blitz portato a termine dai militari delle Fiamme Gialle dello scorso 5 marzo, su usura, riciclaggio e fittizi rapporti di lavoro finalizzati a favorire l’immigrazione clandestina nell’ambito delle procedure per il click day. Il magistrato della Procura Antimafia di Salerno, nell’udienza davanti al Gup Annamaria Ferraioli, ha invocato condanne anche per gli altri partecipi al gruppo e imputati in concorso per l’immigrazione clandestina. A partire dai due anni e quattro mesi chiesti per due imprenditori , una (scarcerata dal Gip al termine dell’interrogatorio) difesa dall’ avvocato Sabato Moschiano e l’altro (residente nel napoletano e sottoposto ai domiciliari) difeso dagli avvocati Umberto Nappi e Francesco Maffettone, che avrebbe concorso con Bossone nel reato collegato al click day. Alla guida del gruppo con base operativa nel comune di Sarno, è stato individuato Massimo Graziano, da tempo residente nell’agro nocerino-sarnese, per cui e’ stata invocata una condanna a sedici anni. L’organizzazione si sarebbe resa responsabile di numerosi reati di usura ed estorsione ai danni di imprenditori e soggetti economici in difficoltà. Parallelamente, attraverso società intestate fittiziamente a terzi, il sodalizio sarebbe riuscito a ottenere finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, ricavando profitti che venivano impiegati sia per finanziare ulteriori prestiti usurari, sia per acquistare beni e altre utilità. Il meccanismo illecito coinvolgeva alcune società di capitali che gli indagati acquisivano, direttamente o indirettamente, controllandone la gestione e simulando solidità patrimoniale e finanziaria, prerequisiti per ottenere prestiti dalle banche garantiti dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese. Dopo aver ottenuto la liquidità, le rate dei finanziamenti non venivano saldate, causando così un danno economico allo Stato, mentre gli indagati traevano profitto distrarre le somme percepite. Il capitolo che coinvolge anche la provincia di Avellino, in particolare il Vallo di Lauro e’ quello relativo alle presunte ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tra le contestazioni figura anche il favoreggiamento all’ingresso illegale di cittadini extracomunitari tramite la presentazione di istanze per la costituzione di falsi rapporti di lavoro dipendente, attivati da società compiacenti. In particolare, sono state approfondite 506 richieste inoltrate durante i cosiddetti “click day”, con l’intento preordinato di evitare assunzioni reali e ottenere indebitamente i visti d’ingresso, dietro pagamento di 5mila euro per ogni nulla osta rilasciato. Per questa ipotesi era finito in carcere l’ex poliziotto Francesco Bossone, difeso dall’avvocato Walter Mancuso, che dopo il ricorso della Dda di Salerno e’ nuovamente passato dagli arresti domiciliari dopo l’attenuazione della misura ottenuta dal difensore al Tribunale del Riesame al carcere. Ora la parola toccherà alle difese.