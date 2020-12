Benevento Cronaca Faicchio, ammazza il suo cane con un colpo di fucile: denunciato 26 Dicembre 2020

Faicchio, ammazza il suo cane con un colpo di fucile: denunciato. E’ successo in località Massa. Ai carabinieri della stazione di San Salvatore Telesino erano giunte diverse segnalazioni in questi giorni, in merito dall’uccisione del cane da caccia da parte del proprietario 61enne.

I militari hanno effettuato anche una perquisizione domiciliare per il controllo delle armi nell’abitazione dell’uomo, nel corso della quale sono state rinvenute 114 cartucce a palla, senza che le stesse fossero denunciate che, quindi, sono state poste sotto sequestro.

Tutti gli elementi probatori raccolti nelle indagini sono stati rapportati alla locale Procura della Repubblica per i quali i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un pensionato 61enne di Faicchio perchè ritenuto responsabile di uccisione di animali, detenzione abusiva di munizioni e sparo in luogo pubblico.

Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare le motivazioni che hanno portato l’autore a compiere tale gesto.