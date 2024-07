Facciamo Rete: “I Borghi più belli” incontrano l’Assessore Regionale al Turismo

Summonte – Si terrà sabato 6 luglio alle ore 10.30, presso la sala del Museo Civico di Summonte, l’incontro tra i sindaci ed i rappresentanti della rete dei Borghi più belli d’Italia della Campana e l’assessore regionale al Turismo, Felice Casucci.

Un evento che vedrà la partecipazione dei rappresentanti dei 13 borghi più suggestivi della Campania (Albori, Atrani, Castellabate, Conca dei Marini, Frigento, Furore, Gesualdo, Montesarchio, Monteverde, Nusco, Savignano Irpino, Summonte, Zungoli), uniti dall’obiettivo comune di valorizzare e sviluppare le peculiarità di questi paesi con il sostegno della Regione Campania.

Saranno presenti, oltre ai sindaci dei comuni della rete, il Coordinatore dei Borghi della Campania, Antonio Vella, Sindaco di Monteverde, e la direttrice della fondazione sistema Irpinia dott.ssa Carmelina d’ Amore i quali porteranno il loro prezioso contributo all’incontro.

Il punto focale dell’incontro sarà la creazione di una rete tra i borghi della Campania, un’iniziativa che mira a favorire lo sviluppo sostenibile, la promozione turistica e la valorizzazione delle tradizioni locali. L’incontro offrirà una piattaforma per discutere strategie condivise e progetti collaborativi, con l’obiettivo di trasformare i borghi in mete turistiche di eccellenza, in grado di attrarre visitatori e investimenti.

L’assessore Casucci sarà presente per ascoltare le esigenze e le proposte dei sindaci e dei rappresentanti dei borghi, offrendo il sostegno della Regione Campania per la realizzazione di progetti che possano incrementare il benessere economico e sociale delle comunità locali.

“L’incontro di sabato rappresenta un’opportunità unica per mettere in rete le risorse e le bellezze dei nostri borghi” ha dichiarato il sindaco di Summonte, che ospiterà l’incontro, Ivo Capone. “La Regione Campania, nella persona dell’assessore Casucci è pronta ad ascoltare e sostenere le idee che promuovano lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e paesaggistico.”

L’evento sarà aperto al pubblico, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di sostenere e promuovere i piccoli comuni, veri e propri gioielli del territorio campano.