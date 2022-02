Ex Novolegno, sabato sit-in davanti ai cancelli di Arcella

Un incontro per rilanciare le vertenze aperte da mesi, teso a recuperare posti di lavoro, ma soprattutto per lanciare un forte e accorato appello al Governo e alla Regione Campania, alla luce delle manifestazioni di interesse fatte pervenire da diversi imprenditori interessati all’area dell’ex Novolegno. Sabato, 19 febbraio 2022, alle ore 9:30 davanti ai cancelli dell’ex Novolegno, ad Arcella di Montefredane, si terrà un sit-in promosso da quanti credono nella ripresa della crescita e dello sviluppo della Valle del Sabato.

“Ho chiesto ai rappresentanti istituzionali della provincia di Avellino di partecipare e condividere un impegno per il rilancio dell’area produttiva di Arcella, che negli anni ha consentito occupazione e crescita economica”. Così in una nota il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, che, oggi, ha formulato una lettera di invito ai parlamentari e ai consiglieri regionali irpini.

“Siamo convinti – spiega il sindaco – che il territorio di Arcella vada rilanciato anche facendo leva sulle Zes e sul Pnrr. Nel territorio di Montefredane sono presenti imprese che, fortunatamente, si trovano in una fase di espansione per aver in giacenza importanti commesse per di più connesse al settore energetico, le quali possono offrire occasioni concrete al territorio che non possiamo sprecare”.