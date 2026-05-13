Ex Isochimica, l’appello degli ex operai al Capo dello Stato Mattarella e alla Premier Meloni

AVELLINO- Un appello delle vittime del lavoro per il riconoscimento della dignità, della verità e della giustizia nei processi per malattie professionali e disastri industriali della vicenda ex Isochimica. Quello che gli ex operai della fabbrica di Pianodardine, dopo l’ennesimo decesso per mesotelioma di un loro “collega” di appena 64 anni, Franco Pastore, questa mattina hanno annunciato di voler rivolgere al Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella e alla premier Giorgia Meloni. In buona sostanza i lavoratori scrivono di essere “consapevoli che alcuna sentenza potrà mai fare Giustizia, non

potendoci restituire né la salute né riportare in vita chi è morto, ma sappiamo anche che il riconoscimento della responsabilità, il rispetto della dignità delle persone offese e la concreta tutela

dei loro diritti – anche economici – sono parte essenziale della funzione dello Stato”. Per questo motivo alla premier Giorgia Meloni i lavoratori chiedono un tavolo con Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e Gruppo Ferrovie dello Stato per definire a distanza di trenta anni questa vicenda. Per l’avvocato Brigida Cesta, che segue decine di lavoratori e anche l’ultimo deceduto in ordine di tempo si tratta di “una vergogna di Stato, perché si tratta di un argomento che dovrebbe essere posto all’attenzione dello Stato. Perché questa è una tragedia che è nata per scontentare le carrozze di Ente Ferrovie dello Stato ed è una tragedia rispetto alla quale lo Stato non può fare un passo indietro, non può pensare di dover attendere delle sentenze. Mentre la Giustizia farà il suo corso, molto probabilmente i lavoratori non potranno neanche assistere alla lettura dei dispositivi delle sentenze”. Una conferenza stampa per ricordare l’impegno profuso nella battaglia da Franco Pastore e anche per anticipare che i lavoratori hanno inteso rivolgere un appello al Capo dello Stato Sergio Mattarella e alla premier Giorgia Meloni per chiedere ove possibile un intervento per un tavolo con Rete Ferroviaria e valutare ipotesi transattive.