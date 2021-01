Ex Irisbus Iia, Spera (Ugl): “C’è bisogno di continuità”

“C’è bisogno di salvaguardare le aziende e le produzioni Italiane: nel 2019 IIA è riuscita a vendere in Italia solo il 38% dei autobus acquistati da Regioni e Comuni”.

Così il segretario nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, al termine dell’incontro con i vertici di Industria Italiana Autobus e la sottosegretaria del ministero dello Sviluppo economico, Alessandra Todde.

Per il sindacalista “è assurdo che l’unica azienda del nostro Paese che produce autobus debba sgomitare per affermarsi in Italia e che in generale vengano ostacolate le aziende che pagano le tasse e che creano occupazione in Italia. IIA è tra l’altro una delle poche reindustrializzazioni nel nostro paese che ha permesso di riavviare due stabilimenti e l’assunzione di oltre 100 nuovi lavoratori con investimenti ancora in corso nei siti di Flumeri e Bologna”.