Ex base Nato di Montevergine, un progetto per recuperare l’area

MERCOGLIANO- L’ ex base Nato di Montevergine potrebbe nuovamente tornare ad essere utilizzata dall’Areonautica militare? A distanza di circa quaranta anni dalla chiusura, infatti, sembra avviato un percorso che vede in campo il Comune di Mercogliano e l’Areonautica, la zona infatti e’ ancora nella proprieta’ del Demanio militare. A conferma di una fase “embrionale” di recupero dell’area anche l’incontro che si e’ svolto questa mattina a Capodichino, tra il sindaco Vittorio D’Alessio e il Colonnello Massimo Maieron, Comandante dell’Aeroporto Militare “Ugo Niutta” di Capodichino, come ha scritto lo stesso D’Alessio: “per perfezionare i dettagli di un ambizioso progetto che riguarda la ex base Nato di Montevergine. Ringrazio il Comandante per la cordiale accoglienza e sono convinto che la reciproca stima e la disponibilità messa in campo ci consentiranno di lavorare in maniera proficua per il bene della città di Mercogliano”.