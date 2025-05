“Evolvere. Un modello per sopravvivere all’estinzione”, ad Avellino la presentazione del libro di Luigi Gallo

Sabato 31 maggio 2025, alle ore 18:00, presso il Jigger CocktailBar di Avellino (C.so Vittorio Emanuele II, n.14), si terrà la presentazione del libro “Evolvere. Un modello per sopravvivere all’estinzione”, ultima opera dell’ingegnere e autore Luigi Gallo. Il volume, edito da Dissensi Edizioni, propone un modello di sviluppo alternativo che parte dalla consapevolezza dell’attuale crisi ecologica, sociale ed economica per delineare una possibile via d’uscita: evolvere, appunto, per non soccombere.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle Campania, Vincenzo Ciampi. A seguire, l’intervento dell’autore Luigi Gallo, che illustrerà i temi principali del suo libro. Interverrà anche la sociologa Maria Ronca, per offrire una lettura critica e scientifica dell’opera, mentre la moderazione sarà affidata a Sara Spiniello, redattrice del magazine Libero Pensiero.

Un’occasione per riflettere sui grandi cambiamenti che ci attendono e sulle strategie per affrontarli con consapevolezza e responsabilità.