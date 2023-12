Evaso dai domiciliari e sotto effetto di droga il giovane finito fuori strada ieri a Fontanarosa

Da alcuni mesi era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari il 26enne di Fontanarosa che ieri, nel giorno di Natale, ha deciso di estendere arbitrariamente il beneficio concessogli.

Ma la sua “fuga” è terminata con un pericolosissimo ribaltamento della vettura che stava conducendo per le vie di quel centro a velocità probabilmente molto sostenuta.

Per fortuna nessun altro utente della strada è rimasto coinvolto, ma per il maldestro fuggitivo è stato necessario il trasporto in elisoccorso presso l’ospedale Moscati di Avellino, dove le analisi hanno rivelato che il giovane si era posto alla guida in stato di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti di varia natura.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Mirabella Eclano (che hanno naturalmente denunciato in stato di libertà il giovane per evasione e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) stanno ricostruendo la dinamica del sinistro e compiendo ulteriori accertamenti anche per capire dove l’indagato fosse diretto.

Il ragazzo in seguito all’incidente ed al ribaltamento della macchina era rimasto intrappolato sotto il mezzo. Per poterlo estrarre i Vigili del Fuoco avevano dovuto utilizzare dei cuscini sollevatori.