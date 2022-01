Evasione carcere Bellizzi: è caccia ai fuggiaschi, i due si nascondono sul monte Faliesi

In fuga dal penitenziario di Bellizzi Irpino: è caccia ai due detenuti evasi nella notte dalla Casa Circondariale di Avellino. I due, un 23enne della Romania e un 41enne marocchino, sono scappati praticando un buco nella parete della cella e calandosi giù con le lenzuola annodate, per poi scalare la recinzione esterna con gli stessi teli.

Immediatamente è scattato l’allarme e sono stati attivati posti di blocco e controlli a tappeto da parte di Carabinieri e Polizia Penitenziaria. Fermate per controlli decine di auto e pullman alla ricerca degli evasi per uno spiegamento massiccio di uomini e mezzi su tutto il territorio non solo irpino ma anche campano.

Le ricerche si stanno concentrando particolarmente nella zona del monte Faliesi tra i comuni di Forino, Contrada e Monteforte. Si presume che i due fuggiaschi si nascondano in questa zona impervia a ridosso dello stesso penitenziario. In azione i Carabinieri Cacciatori del Gargano (anche con l’elicottero), i militari del Comando Provinciale dell’Arma, i Carabinieri Forestali e la Polizia Penitenziaria. Diversi i posti di blocco organizzati nella zona.