“Evade” i domiciliari per portare a spasso il cane: arrestato ed assolto

Si è conclusa con una assoluzione la vicenda del cinquantenne avellinese abitante in Rione Parco che un anno fa, mentre era agli arresti domiciliari, decise di portare a spasso il proprio cane, un molosso di grossa taglia, senza alcuna autorizzazione a farlo.

A seguito di un improvviso controllo dei Carabinieri era stato scoperto e, una volta rientrato in casa, era stato tratto in arresto con successiva convalida e giudizio direttissimo innanzi al Tribunale avellinese, giudice Gilda Zarrella, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Ebbene nella serata di ieri, il Tribunale di Avellino (ha accolto la linea difensiva della difesa dell’uomo (il penalista avellinese Danilo Iacobacci), che ha sostenuto la non volontà di evadere dell’imputato e comunque il non configurare una evasione il semplice portare il cane a fare i propri bisogni, e così il Giudice ha assolto il cinquantenne che rimane, per altri reati, agli arresti domiciliari.