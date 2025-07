Evade dai domiciliari e danneggia auto e abitazioni: finisce in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) hanno dato esecuzione a un aggravamento dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di Mario Palumbo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, in violazione della misura cautelare in essere, uscendo di casa danneggiava con una spranga alcune autovetture e diverse porte di abitazioni private.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.