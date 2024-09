Evade dai domiciliari: arrestato dai Carabinieri

Ristretto agli arresti domiciliari per furto in abitazione, è stato arrestato dai Carabinieri per “evasione”. È accaduto ieri sera a Montella: i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno notato il 30enne nei pressi di una pizzeria.

Condotto in Caserma, è stato dichiarato in arresto e, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, riaccompagnato nell’abitazione statuita per la citata misura alternativa.