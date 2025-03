Eurovision Song Contest 2025: alla conduzione Big Mama e Gabriele Corsi

Gabriele Corsi e Big Mama saranno i conduttori italiani dell’Eurovision Song Contest 2025, che si terrà dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera. La notizia è stata annunciata durante il TG1 delle 20 di venerdì 7 marzo.

Per Gabriele Corsi, si tratta della sua quinta edizione da conduttore dell’Eurovision. Al contrario, Big Mama farà il suo debutto assoluto in questo nuovo ruolo. La cantante, conosciuta per il suo talento e la sua personalità travolgente, affronterà una nuova sfida al fianco di Corsi. Il duo avrà il compito di commentare tutte le serate e gli artisti in gara, inclusi i rappresentanti italiani, tra cui Lucio Corsi, che si esibirà sul palco di Basilea.