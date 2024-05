M5s, Maura Sarno: “Se eletta sarei la prima donna irpina Europarlamentare”

“Se dovessi essere eletta al Parlamento Europeo alle elezioni di giugno, sarei la prima donna irpina Europarlamentare”. Così Maura Sarno, candidata per il Movimento 5 Stelle nella Circoscrizione Sud.

“La campagna elettorale del M5S per le elezioni europee è volta a ribadire i valori che da sempre ci contraddistinguono come la legalità, la trasparenza nei nostri comportamenti e la correttezza verso i nostri potenziali elettori. Non a caso il Presidente Conte non si è candidato come capolista nelle varie Circoscrizioni proprio perché agli inganni preferiamo la correttezza.

Nessun leader di partito, una volta eletto, andrà a Bruxelles a dispetto della volontà degli elettori che si ritroveranno altri candidati. Noi ci mettiamo la faccia con l’intenzione di impegnarci seriamente per il nostro Paese all’interno di un’istituzione, quella europea, di cui non si percepisce ancora l’enorme importanza.

Il Parlamento Europeo – spiega l’imprenditrice irpina – agisce in qualità di colegislatore e condivide con il Consiglio Europeo, formato dai capi di Stato dei paesi membri, il potere di adottare e modificare le proposte legislative e di decidere sul bilancio della UE.

Tutto quello che accade a Bruxelles ha conseguenze importanti sulla vita quotidiana dei nostri concittadini per cui dobbiamo dare il giusto risalto a questa campagna elettorale. Io sono pronta – conclude Sarno – a dare il mio totale contributo in nome dei valori della mia comunità politica e negli interessi della Circoscrizione a cui appartengo”.