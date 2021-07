Euro 2020, la coppa vinta dall’Italia è “made in Avellino”. Qui nascono anche Supercoppa e coppa Italia/VIDEO

Euro 2020, la coppa vinta dall’Italia è “made in Avellino”. Qui nascono anche supercoppa e coppa Italia

Il trofeo vinto dalla nostra squadra italiana ai campionati europei è prodotto da una società avellinese, la Iaco group, che realizza anche la Supercoppa, la coppa Italia e la coppa per la squadra che vince il campionato di serie A.

La Coppa Europea, prestigioso trofeo forgiato dalla Iaco Group, azienda con sede ad Avellino, in Via Verdi, è quindi tornata in Italia.

L’azienda produttrice, fondata, da Igino Iacovacci nel 1978 ed ora presieduta dal figlio Alberto, è da anni fornitrice ufficiale di tanti trofei che vediamo sollevare in Italia e in giro per il mondo.

Ennesimo attestato di affidabilità e garanzia che l’Uefa ha voluto riconoscere al gruppo avellinese, conferendo l’incarico di creare la Coppa in argento, che è stata ridisegnata nel 2008, è alta 60 centimetri e pesa circa 8 chilogrammi.

La Coppa è forgiata da maestri artigiani che lavorano con la Iaco Group con operazioni complesse e accurate, che prevedono la fresatura della base e del corpo, il lavaggio in una vasca di sapone e sostanze chimiche per cancellare le asperità, il bagno in una soluzione di concentrato d’argento ed infine la doccia.

L’azienda ha sedi anche a Vicenza e Lugano.