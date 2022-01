Covid, sanità irpina in lutto per Ettore Volpe

Avellino è in lutto per la morte di Ettore Volpe, ex primario dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Era stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid-19.

La sanità irpina è in lutto per la morte di Ettore Volpe, ex primario di ematologia all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Il professionista era stato ricoverato in terapia subintensiva lo scorso 13 gennaio e poi trasferito in terapia intensiva il 21 gennaio. Prima che le sue condizioni precipitassero. Fra i messaggi dei colleghi che lo ricordano già l’ex manager dell’azienda ospedaliera Moscati, Giuseppe Rosato, che dice: “Ettore era un mio amico, è stato un faro dell’azienda ospedaliera”.