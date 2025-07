Ettore Iacovacci, il “grande assente” del gruppo Pd al Circolo della Stampa

AVELLINO- “Non condivido”. Una risposta laconica quella di Ettore Iacovacci, il consigliere comunale del Partito Democratico che era assente all’incontro organizzato dal gruppo consiliare del Partito Democratico al Circolo della Stampa. Un assenza che si e’ notata e Iacovacci non ha certo accampato scuse o cercato di deviare sulla non presenza. Ha chiaramente precisato di non condividere l’iniziativa. Le ragioni probabilmente saranno chiarite nei prossimi giorni o direttamente in aula, il 17 luglio. Uno strappo che comunque era nell’aria.