Estorsione e lesioni alla ex e alla madre di lei: assolto

Il tribunale di Benevento ha assolto un uomo di Tufo che era accusato di estorsione per 3mila euro e lesioni ai danni della ex e di estorsione anche alla madre di lei. Lei aveva raccontato di essere stata picchiata e minacciata per consegnare soldi all’imputato. Condotte che l’uomo era accusato di aver messo in essere anche contro la mamma della parte offesa. L’avvocato, Danilo Iacobacci, ha dimostrato come le dichiarazioni della donna fossero inattendibili. L’uomo era stato assolto per fatti analoghi per due procedimenti nati dalle denunce della stessa persona. Per altro, ha evidenziato la difesa, la donna aveva denunciato altri ex per fatti simili dopo che erano terminate le relazioni.