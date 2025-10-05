Estorsione aggravata alla mamma: assolto un quarantaseienne di Atripalda

ATRIPALDA- Un quarantaseienne atripaldese, assistito dall’avvocato Carolina Schettino, è stato assolto dal Tribunale Collegiale di Avellino dall’accusa di estorsione aggravata nei confronti della madre, a cui avrebbe chiesto con minaccia la somma di 1100 euro. L’istruttoria dibattimentale ha fatto emergere però che l’episodio avvenuto ad Avellino il 4 gennaio 2023 non fosse connotato da violenza o minaccia alla donna, che sul punto era stata anche sentita in aula, tanto che era stata la stessa Procura anche a chiedere che il quarantaseienne fosse assolto dall’accusa di estorsione aggravata. La vicenda era legata a diatribe familiari per lavori all’ interno di una abitazione e prestiti per fitti pregressi. Proprio la circostanza che non ci fosse stata minaccia ha portato verosimilmente all’ assoluzione. Si attende il deposito delle motivazioni della sentenza.
