Estate al Museo MIRA: al via i Summer Camp di Legambiente Avellino

Legambiente Avellino lancia una nuova iniziativa per l’estate 2025: arrivano i Summer Camp al Museo M.I.R.A. – Museo Irpino delle Radici Aumentate di Mercogliano, rivolti a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni. Tre turni in programma, tra giugno e luglio, per vivere un’esperienza unica all’insegna di gioco, esplorazione e sostenibilità.

Il Summer Camp si svolgerà nel Parco Regionale del Partenio, con attività giornaliere dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00. Il cuore del progetto è il Museo M.I.R.A., spazio immersivo e interattivo che racconta il legame profondo tra natura, cultura e identità del territorio irpino.

Con una donazione di 20 euro per turno, ogni partecipante avrà accesso a un ricco programma di attività educative, creative e ambientali, pensate per stimolare la curiosità e il rispetto per l’ambiente. È possibile iscriversi compilando il form disponibile al seguente link: https://forms.gle/ hyuDnQkfsSXBAJY26 o al 3937161478 / 3477123358 (Antonio)