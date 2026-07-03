“Estate Insieme” a Montemiletto: al via domani il calendario degli eventi tra musica, tradizione e comunità

La comunità di Montemiletto si prepara a vivere un’estate intensa, ricca di appuntamenti culturali, musicali e identitari. Il programma “Montemiletto – Estate Insieme 2026”, presentato dal Comune prevede un calendario che riempi i tre mesi estivi: lo “start” ufficiale arriva nella giornata di domani, 4 luglio 2026 alle ore 14:00 con All You Can Art, laboratorio artistico in Via Cavour, curato dall’Associazione Progetto Giovani. A seguire, spazio alle celebrazioni religiose dedicate a Maria Santissima delle Grazie (6 luglio) e alla terza edizione del “mont APE rto” a cura del Forum delle Donne di Montemiletto (10-11 luglio). Il mese entra poi nel vivo con l’avvio del XLV Torneo Rionale, storico appuntamento sportivo che anima lo Stadio comunale G. Fina, indetto dall’Associazione “Lions Mons Militum” per coinvolgere i quartieri in un clima di sana competizione e appartenenza. Chiudono luglio i festeggiamenti in onore di Sant’Anna, la Caccia al Tesoro Giovani – a cura dell’Associazione “Progetto Giovani” – e la Festa del Volontariato. Insomma, tanti gli eventi che raccontano la vitalità del tessuto associativo locale.

Agosto si apre con la finale del Torneo Rionale e prosegue con uno degli eventi più attesi: il concerto di Elettra Lamborghini, che farà una tappa del suo “Tour Bilaterale” il 6 agosto alle ore 21:30 in Piazza IV Novembre, promettendo di richiamare pubblico da tutta la provincia. Il 7 agosto, come da tradizione, Montemiletto celebra il suo Patrono San Gaetano da Thiene, accompagnato dalla Banda Musicale “Città di Montemiletto” e dl prestigioso Gran Concerto Bandistico “Noicattaro”. Tra gli appuntamenti più suggestivi, le Notti sotto le Stelle (11 e 12 agosto) in località Torricella e “All’Ombra del Castello”. Ferragosto porta sul palco “b’Allerìa in concerto”, mentre il 16 agosto vi sarà “Viale in Festa”. Il 18 agosto arriva un format dedicato ai più piccoli: “Il Villaggio dei Dinosauri”, in Piazza IV Novembre. Chiudono il mese i festeggiamenti per Sant’Antonio da Padova e la Mostra Automezzi d’Epoca.

Il cuore identitario dell’estate montemilettese è la Rievocazione Storica “Si Qua Fata Sinant”, in programma dal 4 al 6 settembre. L’11 settembre spazio alla musica con il concerto “In Viaggio: ritmi e suoni dal mondo“, mentre il 13 settembre si celebrano i festeggiamenti in onore di Santa Lucia. Il mese si chiude con le celebrazioni a Montaperto dedicate a Sant’Eustachio Martire, dal 18 al 20 settembre.