Estate grottese 2025: il programma degli eventi

Stilato, con la collaborazione delle Associazioni, il programma dell’Estate Grottese 2025, patrocinato e promosso dal Comune di Grottaminarda.

Valorizzazione delle feste della tradizione quali il Festone che giunge alla 134esima edizione, la Festa della Cappelluzza, la Festa di Carpignano, eventi di intrattenimento musicale, sport, raduni per appassionati di auto d’epoca, festa del volontariato, mostre storiche e grande attenzione ai bambini con laboratori creativi e molte altre attività, questo, in sintesi, il cartellone estivo che da giugno a settembre offrirà momenti di svago ai grottesi e a quanti arriveranno da fuori.

«Come sempre il nostro impegno è soprattutto rivolto al divertimento per i più piccoli, protagonisti dell’estate – afferma la Delegata agli Eventi Marilisa Grillo – da qui il ritorno del “Junior Camp Inclusivo” a cura dell’Associazione “A Piccoli Passi”, e poi l’immancabile Oratorio. Naturalmente tante iniziative anche per le intere famiglie e per i giovani. Capisaldi restano le nostre feste patronali, legate alla tradizione ma sempre più articolate e ricche di novità. Questo vuole essere un cartellone di massima, man mano entreremo nel dettaglio di ogni evento per presentarlo al meglio».

«La nostra città è pronta ed accogliente – afferma il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera – C’è grande impegno per mantenerla pulita e renderla sempre più bella, curando il verde pubblico e riqualificando angoli urbani. Tanto impegno anche da parte dei privati che con i loro locali rendono Grottaminarda un centro di grande attrattiva, anche loro sono più che pronti ad accogliere turisti e visitatori con la consueta professionalità ed affabilità. Un grande ringraziamento va alle Associazioni ed ai Comitati Festa attivi sul territorio, valore aggiunto e motore sano della socialità di Grottaminarda. Buona Estate a tutti!».

Ecco il Cartellone completo:

PROGRAMMA PER IL MESE DI GIUGNO

– 21\22 giugno: XX Edizione Festa del Volontariato, Piazzale San Pio ore 20:00;

– 22 giugno: Raduno ” C’era una volta… L’automobile” a cura di CVSI e Proloco di

Grottaminarda, Corso Vittorio Veneto ore 9:00;

– 26 giugno: Spettacolo artistico musicale a cura del polo artistico musicale HEART, Piazza XVI Marzo ore 21:00.

PROGRAMMA PER IL MESE DI LUGLIO

– Dal 1° al 25 luglio: Spartans League, Stadio comunale “Massimo Romano” ore 21:00;

– 4\5\6 luglio: Festa della Cappelluzza in onore di Sant’Antonio e Santa Rita a cura del Comitato festa, Rione Cappelluzza ore 20:00.

PROGRAMMA PER IL MESE DI AGOSTO

– Dal 21 al 25 agosto: 134° Edizione del Festone di Grottaminarda a cura del comitato festone, Piazza Fontana ore 20:00;

– 23\24\25 agosto: Mostra sulla storia del Monumento ai Caduti e sui Caduti e dispersi di Grottaminarda a cura dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Piazza Vittoria ore 20:00.

PROGRAMMA PER IL MESE DI SETTEMBRE

– 5\6\7 settembre: Festa in onore di Maria S.S. di Carpignano, Frazione di Carpignano ore 21:00.

JUNIOR CAMP, DIVERTIMENTO E INCLUSIONE

– 13 luglio: Domenica creativa con “Mani in pasta”;

– 20 luglio: Domenica di Primo soccorso con “SoccoriAmo”;

– 27 luglio: Domenica sportiva con “Sfida il limite” e “Balla con noi”;

– 3 agosto: Domenica di Laboratorio con “Crea e Scropi”;

a cura dell’Associazione Cresciamo a Piccoli Passi, Villa comunale dalle ore 18:00 alle 20:00.

ORATORIO TOC-TOC

– Dal 5 al 16 agosto a cura della Parrocchia Santa Maria Maggiore.