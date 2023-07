Estate avellinese, l’anteprima: Rosa Chemical apre le danze. L’annuncio dell’assessore Stefano Luongo dalla sua pagina. “Anche quest’anno abbiamo deciso di non aspettare il 26 Luglio per entrare nel clima dell’AvellinoSummerFest. Ad aprire le danze di una super estate ci sarà un’anteprima Made In Italy. Pronti a scatenarvi sulle note di Rosa Chemical. Durante la serata si esibiranno anche i Nuova Generazione (Joseph, Agon e Frada) e Zorah (Dj Set). L’anteprima del cartellone estivo è organizzata insieme ad Andromeda e al Centro Malika”.