Essere alla moda senza spendere troppo, ecco come fare

Nel mondo dell’abbigliamento e della moda aleggia da sempre la convinzione che per potersi vestire bene siano richieste notevoli disponibilità economiche. Questo pensiero è in realtà quanto di più lontano possa esistere dalla realtà, soprattutto perché il concetto di “vestirsi bene” si fonda su delle scelte di natura puramente stilistica, che esulano dall’aspetto economico.

Per farla breve il successo di un outfit non dipende dai soldi spesi, bensì dalla capacità del consumatore di scegliere i capi d’abbigliamento in linea con il proprio stile, e, ovviamente, saperli abbinare.

Codici sconto: il valore delle occasioni

L’era moderna ha portato a un grande e continuo sviluppo degli e-commerce, e ciò è dovuto principalmente alle occasioni che essi sono in grado di fornire al consumatore, anche attraverso piattaforme specializzate. I coupon Zalando, ad esempio, aiutano ogni giorno migliaia di persone ad acquistare capi d’abbigliamento che, in condizioni normali, potrebbero risultare troppo dispendiosi, fornendo loro un’occasione d’oro per arricchire in maniera soddisfacente il proprio armadio senza svuotare il portafoglio.

I codici sconto ricoprono quindi un ruolo cruciale in ottica risparmio, ma allo stesso tempo offrono dei prezzi accessibili e alla portata di tutti. Normalmente per poterli attivare sono richieste delle condizioni di vario genere, motivo per il quale è sempre importante informarsi correttamente su ogni sito prima di procedere all’acquisto.

Creare un proprio stile

Uno dei più grandi nemici del risparmio è indubbiamente la spesa senza un criterio. Acquistare tantissimi prodotti soltanto per sfizio o per il gusto di farlo non aiuta di certo né a vestirsi bene né a risparmiare, ed è per questo motivo che risulta essenziale pensare e sviluppare prima di tutto un proprio stile.

Ciò aiuta a restringere notevolmente il campo e focalizzarsi sugli acquisti in linea con i propri gusti e caratteristiche fisiche, portando sia un notevole risparmio che delle scelte funzionali al proprio stile.

Sfruttare i saldi

Una delle regole basilari in ottica risparmio è ovviamente rappresentata dal saper sfruttare i saldi. Negozi fisici ed e-commerce, infatti, organizzano vendite promozionali in diversi periodi dell’anno che possono rappresentare delle occasioni d’oro sia per il guardaroba che per il portafogli. Queste fondamentali dinamiche commerciali permettono di trovare capi di grande qualità a prezzi accessibili, ed è per questo motivo che occorre tenere sempre d’occhio i siti per monitorare l’arrivo delle promozioni.

L’importanza del SecondHand

Acquistare capi di seconda mano è ormai diventato un trend popolarissimo, specialmente negli ultimi anni. Esistono infatti un gran numero di applicazioni che consentono di comprare e vendere capi usati in pochi click, ma il vero vantaggio di queste realtà risiede nel rapporto qualità prezzo.

Grazie a questa dinamica è infatti possibile acquistare a prezzi accessibili capi che a prezzo pieno risulterebbero molto costosi, garantendo quindi un notevole risparmio senza rinunciare alla qualità. Vestire capi di seconda mano non è più un tabù, ed è anzi considerato un approccio intelligente all’acquisto.

Optare per il vintage

Lo stile vintage è tornato prepotentemente di moda negli ultimi anni, e il grande vantaggio in questo senso è che i capi di questa tipologia non costano, nella maggior parte dei casi, molto. Se si gira per i mercatini di città è possibile imbattersi in capi di grande qualità e bellezza a cifre davvero basse, ma questo vantaggio non è limitato a questa modalità di vendita.

Anche in internet è possibile trovare un gran numero di occasioni su capi vintage, specialmente nei periodi di saldo. Inoltre comprare questa tipologia di pezzi ha senso anche in caso di abrasioni o danneggiamenti, visto che basta una semplice riparazione per farli tornare come nuovi.

Rivalorizzare i capi

Non è raro frugare tra i capi inutilizzati e rendersi conto di avere una potenziale miniera d’oro in casa propria. La moda è infatti ciclica, e di conseguenza ciò che in passato andava è destinato a tornare, prima o poi, alla popolarità.

I vestiti inutilizzati da tempo possono quindi rivelarsi una sorprendente risorsa, in grado di ridare smalto al proprio guardaroba e generare un gran numero di nuove possibilità e abbinamenti. Questa possibilità, inoltre, non va sottovalutata anche in ottica risparmio, in quanto non richiede alcuna spesa.

Scegliere la semplicità

Acquistare pezzi minimal con colori neutri, tagli semplici e tessuti di qualità rappresenta una delle migliori scelte possibili nell’ottica di una spesa in abbigliamento. Ciò è dovuto al fatto che queste tipologie di capi non passano mai di moda, e possono essere quindi utilizzati sempre e in ogni situazione.

La camicia bianca è un esempio perfetto di questa tipologia di capi, in quanto il suo utilizzo si può adattare a numerose occasioni. Infine queste categorie di vestiario risultano estremamente semplici da abbinare, sia con altri capi che con gli accessori. Organizzare un guardaroba tenendo bene a mente questa regola è un importante primo passo verso il risparmio, senza rinunciare al ben vestire.